Об этом на своей странице в соцсети сообщили компания-перевозчик ООО «Вояж».

Новые автобусные маршруты могут появиться в областном центре уже 1 марта. Об этом на своей в соцсети сообщили компания-перевозчик ООО «Вояж».«С 1.03.2021г. Новые маршруты и расписание№ 19С "Загородный парк-ул.Егорова-Загородный парк"6:00 - 7:00 и 15:00 - 19:00 - 15 мин.10:00 - 15:00 и 19:00 - 22:00 - 30 мин.№ 31 "ул.Балакирева-пл.Победы-Золотые ворота-Центральный рынок-ТЦ Мегаторг-ул.Балакирева"7:00 - 12:00 и 14:00 - 19:00 - 15 мин.6:00 - 7:00, 12:00 - 14:00 и 19:00 - 22:00 - 30 мин.В мэрии Владимира пока эту информацию не комментируют.