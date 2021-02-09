Бумажная книга остается актуальным подарком даже в век высоких технологий.

Бумажная книга остается актуальным подарком даже в век высоких технологий. К Международному дню книгодарения, который пройдет 14 февраля, областная научная библиотека запускает акцию. До праздника в отделе гуманитарной литературы будет работать "Пункт сбора книг" для дальнейшей передачи подарков в районные библиотеки. Отдельно, 10 февраля, организуется передача книг и периодических изданий в Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, и городскую общественную организацию инвалидов "Поддержка". А 13-14 февраля в библиотеке на мастер-классе можно изготовить свою закладку и сыграть в викторину "Угадай книгу по описанию".