У заболевших чаще всего выявляют аденовирусы, риновирусы, парагрипп, бокавирусы и метапневмовирусы.

За минувшую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 9 239 человек, среди которых 4 499 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Превышение эпидпорога на 23,1% зафиксировано у жителей области от 15 лет и старше. Во Владимире схожая ситуация – из 2 815 горожан, пожаловавшихся врачам на недомогание, - превышение эпидемиологического порога составило 11,7%. За прошедшие семь дней ОРВИ в областной столице заразился 1 381 ребёнок.Как уточняет пресс-служба ведомства, грипп среди владимирцев не выявлен. У заболевших чаще всего выявляют аденовирусы, риновирусы, парагрипп, бокавирусы и метапневмовирусы.