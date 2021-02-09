На три меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 24 833. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 36 заболевших за сутки – на четыре больше, чем накануне). Второе место у

На три меньше, чем накануне. Общее количество заражённых теперь 24 833. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (+ 36 заболевших за сутки – на четыре больше, чем накануне). Второе место у Гусь-Хрустального (18 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (16 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 5 412 случаев (+36)Гусь-Хрустальный —