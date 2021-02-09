В Гусь-Хрустальном завод «Армагус» не расплатился со всеми своими сотрудниками.

В Гусь-Хрустальном завод «Армагус» не расплатился со всеми своими сотрудниками. В итоге они обратились в прокуратуру, которая встала на защиту их прав. Всего на предприятии насчитывается порядка 130 работников.Известно, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении директора за невыплату жалованья.Как отмечают в прокуратуре, действия руководства «Армагуса» сильно сказались на материальном положении семей сотрудников период пандемии коронавируса.На сегодняшний день значительная часть долгов погашена.