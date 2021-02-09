Число погибших на пожарах в 33 регионе растёт. В МЧС области делятся печальной статистикой. К 9 февраля с начала года в области произошло уже 240 пожаров, в прошлом году за то же время почти на 20

Число погибших на пожарах в 33 регионе растёт. В МЧС области делятся печальной статистикой. К 9 февраля с начала года в области произошло уже 240 пожаров, в прошлом году за то же время почти на 20 меньше. В них за первые полтора месяца 2021 года погиб 21 человек, в прошлом году было 13 погибших. Традиционно