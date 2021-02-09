Администрация Владимирской области договорилась о сотрудничестве с компанией «Атомэнергомаш».

Администрация Владимирской области договорилась о сотрудничестве с компанией «Атомэнергомаш».Это соглашение позволит сформировать предварительный перечень потенциальных площадок в нашем регионе для реализации проектов строительства заводов по производству сжиженного природного газа и создания инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку и доставку его потребителям; позволит обеспечить подготовку информационных материалов о возможностях и перспективах поставки продукции заводов СПГ для снабжения потребителей области; участвовать в подготовке технических заданий для реализации проектов строительства заводов и создания инфраструктуры и потребления СПГ.Для реализации соглашения «Атомэнергомаш» намерен выполнить технико-экономические расчёты по реализации проектов строительства заводов СПГ, а также подготовить иные проектные материалы; разработать сценарии реализации проектов по строительству заводов СПГ, в том числе с привлечением технологических и стратегических партнёров.