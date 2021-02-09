Об этом в обладминистрации рассказали на заседании экологического совета при губернаторе.

В прошлом году во Владимирской области добыли 14,5 млн кубических метров общераспространенных полезных ископаемых. Большая часть – песчано-гравийный материал, пески и карбонатные породы. Всего в регионе в 2020 году в недропользование предоставлено 124 участка. Об этом в обладминистрации рассказали на заседании экологического совета при губернаторе.Во время совещания в департаменте природопользования и окружающей среды отметили, что сырьевой базы для строительства трассы М-12 недостаточно.«Предложить что-то на части возведения автомагистрали мы могли, а на части - нет», - пояснила глава ведомства Татьяна Клименко.Добавим, что воспроизводство минерально-сырьевой базы выполняется путём проведения геологоразведочных работ . Последние 10 лет эти они осуществлялись из внебюджетных источников за счёт средств недропользователей. В 2020 году прирост запасов составил 270 тысяч кубометров строительных песков.