По итогам бесед со специалистами 325 рожениц отказались от прерывания беременности.

За последние три года во Владимирской области наметилась тенденция по сокращению количества абортов. В 2018 году 2772 женщины прервали свою беременность, в 2019 – 2401, а в 2020 их число сократилось почти в два раза – до 1284.Среди причин, положительно повлиявших на решение новоиспечённых мам, в департаменте здравоохранения региона называют психологическую работу с беременными. По итогам бесед со специалистами 325 рожениц отказались от аборта. При этом записалось на консультацию 1785 человек, из которых 1609 пришли пообщаться со специалистом.