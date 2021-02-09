Погибших и пострадавших нет.

Ночью 9 февраля в 01:08 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Суздальском районе в селе Суромна на улице Центральной горел дом №16.Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент прибытия спасательных подразделений из дома наблюдался сильный дым. Пожарные обнаружили очаг внутри дома и потушили пламя на площади 8 квадратных метров.Сгорела внутренняя отделка и имущество. Сотрудники МЧС спасли одного человека. Погибших и пострадавших нет.Для ликвидации происшествия привлекалось 8 единиц техники и 25 человек личного состава.