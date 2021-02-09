Рост возгораний связан с заморозками.

Из-за заморозков во Владимирской области сохраняется напряженная обстановка с . Их количество увеличилось.Среди основных причин – нарушение техники безопасности при пользовании печками и обогревателями.Как сообщила редакции «33Live.Ru» начальник пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко, на 9 февраля произошло 240 пожаров, что на 18 больше, чем в прошлом году. Погиб - 21 человек, в 2020 году – 13. Пострадали – четверо, в прошлом году – семеро.«Причины смерти людей – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов», - уточнили в МЧС.Вдобавок, 57% умерших во время пожара находились в состоянии опьянения, либо спали – 19%.