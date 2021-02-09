В планах на 2021 год строительство и реконструкция 250 километров ЛЭП и ввод более 28 мегавольтампер трансформаторной мощности.

Во Владимирской области в развитие электросетевого комплекса в 2021 году планируется вложить 2,5 млрд рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора региона.В Белом доме добавили, что в минувшем году на территории области успешно реализованы 17 инвестиционных программ.«Производилась замена устаревших неизолированных проводов, деревянных опор, вводились в эксплуатацию более мощные и энергоэффективные трансформаторы, реконструировано свыше 350 километров линий электропередачи, введено в эксплуатацию более 38 объектов электросетевого хозяйства общей трансформаторной мощностью 24 мегавольтампер», - уточнили в обладминистрации.В планах на 2021 год строительство и реконструкция 250 километров ЛЭП и ввод более 28 мегавольтампер трансформаторной мощности.