Уже 731 человек скончался от коронавируса за все время пандемии.

Во Владимирской области продолжает пополняться сводка летальных случаев, вызванных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли еще 7 человек.По данным федерального сайта «стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 24 833 жителей. За последние 24 часа – у 145 владимирцев.Вылечились за все время 21 907 человек, за сутки выздоровело 113 пациентов. Уже 731 человек скончался от коронавируса за все время пандемии.