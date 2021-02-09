Ребятам напомнили об опасностях, с которыми можно столкнуться в глобальной сети.

Во Всемирный день безопасного интернета полицейские посетили школы Владимирской области, где провели тематические уроки с учениками разных возрастных групп.Школьникам напомнили азы кибербезопасности и правила поведения во всемирной сети.В ходе профилактических уроков в Вязниковском, Юрьев-Польском, Собинском, Гусь-Хрустальном районах и в ЗАТО г. Радужный 33 региона стражи порядка разъяснили школьникам, как обезопасить свои гаджеты от вредоносных программ, избежать опасных знакомств в социальных сетях, не попасться на уловки мошенников и тех, кто пытается вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность.В Киржаче совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в мероприятии приняли участие юрисконсульты, рекомендовавшие ребятам не верить безоговорочно всему увиденному или прочитанному в интернете, в обязательном порядке обращаться к другим источникам информации и не стесняться обращаться к старшему поколению.Полицейские напомнили школьникам об общих правовых требованиях к контенту, распространяемому в сети Интернет, акцентировав внимание на положениях Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».В Петушинском районе урок киберграмотности вместе с сотрудниками полиции провел председатель Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Абдулла Омаров. Общественник призвал ребят использовать ресурсы всемирной сети в мирных целях и не проводить время бесцельно.В конце урока ребята прошли экспресс-тест на знание правил поведения в интернет-пространстве, с заданиями которого практически все справились успешно.По окончании мероприятия, полицейские вручили ребятам памятки «Безопасный интернет - детям» с полезными советами по безопасности во всемирной паутине и порекомендовали поделиться полученными знаниями с родителями и друзьями.