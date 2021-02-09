От повторного заражения коронавирусом не защищен никто. Даже у переболевших в тяжелой форме пациентов иммунитет к COVID-19 сохраняется лишь на время. О причинах повторного заражения коронавирусом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

От повторного заражения коронавирусом не защищен никто. Даже у переболевших в тяжелой форме пациентов иммунитет к COVID-19 сохраняется лишь на время. О причинах повторного заражения коронавирусом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.Заболеть COVID-19 во второй раз можно, если приобретенный иммунитет закончится, объяснил врач. Также в числе причин – ослабление иммунитета после приема каких-либо препаратов или частые контакты с заразившимися, рассказал инфекционист.Тимаков напомнил, что коронавирус не формирует у переболевших пожизненный иммунитет. При этом он отметил, что антитела вырабатываются не у всех перенесших инфекцию.Причина низкого уровня антител у переболевших может быть связана с лечением, заявил доктор медицинских наук Николай Малышев. Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов напомнил, что получить высокий уровень иммунитета к COVID-19 можно с помощью вакцинации. Количество антител у привитых гораздо выше, чем у перенесших заболевание.Вакцинация в России проходит препаратом "Спутник V". Он формирует у привитых антитела на несколько лет. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность вакцины выше 90%.Узнать о наличии антител может любой москвич. Сдать специальный тест можно в 30 поликлиниках города. Запись доступна на портале mos.ru.С собой нужно взять только паспорт и полис ОМС. Тестирование проводится по методу ИФА. Определяется уровень иммуноглобулинов M и G. Повышение концентрации M говорит о заболевании COVID-19, G – показателем перенесенной болезни.ИФА показывает уровень иммунитета после болезни. Сдать тест нужно, если человек переболел и ему нужно знать уровень защиты от ковида.