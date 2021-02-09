Владимирский хлебокомбинат с рабочей поездкой посетила ректор Международной промышленной академии (МПА), вице-Президент Российского союза пекарей Ольга Ильина.

Владимирский хлебокомбинат с рабочей поездкой посетила ректор Международной промышленной академии (МПА), вице-Президент Российского союза пекарей Ольга Ильина. В ходе поездки Ильина ознакомилась с комбинатом и последними производственными новинками.В ходе встречи с Президентом Российского союза пекарей, Управляющим группы компаний «Delavant» Алексеем Лялиным были обсуждены вопросы развития и реализации программ дополнительного профессионального образования для специалистов предприятий хлебопекарной промышленности, обучение по которым проводит МПА. Вопрос этот более чем актуальный.- В век цифровизации и четвертой технологической революции руководители предприятий должны понимать, - уверена Ильина, - важность регулярного повышения квалификации, уровня профессиональных знаний и компетенций специалистов всех служб.- За последнее время, - считает Алексей Лялин, - в нашей компании много сделано для развития среднего профессионального образования, подготовки студентов. Сегодня, безусловно, настало время, когда необходимо сосредоточиться на вопросах повышения квалификации специалистов.И Лялин, и Ильина высказались за создание, в самое ближайшее время, определенной системы обучения специалистов хлебопекарных предприятий. Можно считать, что работа уже началась. В Международной промышленной академии есть все необходимое для организации такого учебного процесса. В свою очередь, Владимирский хлебокомбинат готов предоставить свои производственные площадки для проведения практических занятий.Российский союз пекарей готов принять самое активное участие в реализации Программы. Участвовать в Программе смогут все хлебопекарные предприятия России.