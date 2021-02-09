В Вязниках вступил в законную силу приговор суда в отношении местного жителя.

В Вязниках вступил в законную силу в отношении местного жителя, признанного виновным в покушении на изнасилование.Установлено, что в июне прошлого года мужчина на приусадебном участке избил женщину. Совершая удушающие движения и высказывая в ее адрес угрозу убийством, попытался совершить насильственный половой акт, однако довести свой умысел до конца на смог ввиду вмешательства постороннего лица.Ссуд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.