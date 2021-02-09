09.02.2021

2021-02-09 12:35:34

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (04(9750) от 09 февраля 2021 года).

НАГРАЖДЕНЫ МЕДИКИ

Министр внутренних дел Российской Федерации в режиме видеоконференции провёл торжественную церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций. Читайте на странице 2.



ВО ГЛАВУ УГЛА — КАЧЕСТВО!

В режиме видеоконференцсвязи прошёл учебно-методический сбор с руководителями и сотрудниками подразделений столичной полиции по работе с личным составом. В нём принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ. Читайте на странице 2.



ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

По итогам минувшего года лучшим подразделением уголовного розыска в столичной полиции признано ОУР ОМВД России по Рязанскому району. Читайте на странице 3.



НОВЫЙ ЭТАП

19 января 2021 года при наличии кворума в первичной профсоюзной организации ГУ МВД России по г. Москве состоялась очередная XXIII отчётно-выборная конференция. Читайте на странице 3.



КЛАССИКА РАБОТЫ НА «ЗЕМЛЕ» — ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Ежедневно на московских улицах, в любую — даже самую неблагоприятную погоду, сполна выполняют свою профессиональную миссию сотрудники буквально незаменимого звена органов внутренних дел: патрульно-постовой службы полиции (ППСП). Читайте на странице 4.



ДЕРЖИМ ВАШУ МАРКУ!

Гостей из УВД по ЮЗАО и родного территориального подразделения внутренних дел, ныне — ОМВД России по району Зюзино, принимал у себя дома по случаю своего 90-летия майор милиции Николай КОРЧАГИН. Читайте на странице 5.



НОВЫЙ ГОД ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

На протяжении 28 лет Региональный общественный благотворительный фонд «Щит и Лира», созданный Иосифом Кобзоном, ежегодно устраивает новогодний праздник для детей погибших сотрудников правоохранительных органов ГУ МВД России по г. Москве, а также детей правоохранителей, которые получили увечья при исполнении служебного долга. Забота о маленьких москвичах является важным направлением в социальной работе фонда. Продолжение на странице 5.



ПО ТУ СТОРОНУ КИНОКАМЕРЫ

Вот уже четверть века они наши тёзки и добрые коллеги одновременно. Строго говоря, именовать телестудию ГУ МВД по г. Москве по названию её головной программы неверно. Хотя для краткости многие так и делают. Читайте на страницах 6-8.



АФГАНСКАЯ СТРОКА В БИОГРАФИИ

Тридцать два года назад, 15 февраля 1989 года, был завершён вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата является знаковой для доблестного боевого братства — воинов-интернационалистов, с честью выдержавших поистине горячую афганскую эпопею. Читайте на странице 9.



УНИЧТОЖИТЬ «НАРКОТИЧЕСКУЮ ГИДРУ»

«Покой нам только снится!» — эти слова Александра Блока приходят на память, когда задумываешься о борьбе столичных полицейских с незаконным оборотом наркотиков. Ничто — ни новогодние, ни рождественские, ни крещенские праздники, — ничто не смогло притормозить распространение этой заразы. Подробности читайте на странице 10.



БУМ ТРОЯНОВ И БЭКДОРОВ

Киберпреступления стали неотъемлемой частью нашего настоящего. Каждый второй гражданин так или иначе зависим от массмедиа. В онлайн-пространстве мы общаемся, работаем, узнаём новости, покупаем и получаем услуги. Читайте на странице 10.



ОТЦЫ И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Желающих подробно поговорить о событиях 23 января, случившихся в столице в районе Пушкинской площади, сегодня немало. Кто прав, кто виноват — рассудят время, здравый смысл и закон. Но пока у многих суждения по данному поводу большей частью эмоциональные, так сказать, взгляд со стороны, где у каждого есть своя правда и свои аргументы. Читайте на странице 11.



ИНТОНАЦИИ ЖИЗНИ ПЕТРА НЕФЁДОВА

Писать о людях, за плечами которых немалый, сложный и интересный жизненный путь, порой бывает непросто — в силу того, что хочется рассказать о них буквально всё. В далёкое прошлое уносят воспоминания Петра Денисовича и его супругу Анну Сергеевну. Читайте на странице 12.



ПРО МЭРИЮ, ВАЛЮТУ И СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Освещая тот или иной период в многолетней хронике «Бугорка», мы прибегаем к свидетельствам очевидца, либо ребёнком отдыхавшего там когда-то, либо человека взрослого, обеспечивавшего этот отдых. Сегодняшний наш собеседник — Юрий Михайлович АБРАМОВ, заместитель руководителя «Бугорка» в 1991—1993 гг. Продолжение на странице 13.



ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК

Недавно на мой телефон поступил входящий вызов с неизвестного номера. Я нажала на кнопку ответа и не успела сказать «алло», как звонок был тотчас сброшен. Я удивилась и решила перезвонить: вдруг что-то важное. Читайте на странице 13.



ЗнаТоКи И ИХ НАГРАДЫ

14 февраля 1971 года, 50 лет назад, на Центральном телевидении вышел в эфир первый фильм цикла «Следствие ведут ЗнаТоКи». С тех пор «ЗнаТоКи» — не просто детективный сериал, он давно стал одним из символов ушедшей эпохи. Продолжение на странице 14.



ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ ТИРАНЫ

Некоторые люди считают, что со злом бороться бесполезно, всё равно его до конца не переборешь. Нет, конечно. Но зло, если на него молча смотреть, имеет тенденцию к быстрому распространению. Читайте на странице 15.



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