В ходе мероприятия правоохранители проверили 8 автобусов и 4 автомобиля служб такси.
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем прокуратуры провели рейд по пресечению фактов нарушений правил дорожной безопасности предприятиями, обеспечивающими перевозки пассажиров на коммерческой основе.
В ходе мероприятия правоохранители проверили 8 автобусов и 4 автомобиля служб такси.
Выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения, в частности управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр; управление транспортным средством без обязательного страхования; управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.
В трех случаях вынесены представления на прекращение противоправных действий. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.