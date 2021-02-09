В ходе мероприятия правоохранители проверили 8 автобусов и 4 автомобиля служб такси.

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с представителем прокуратуры провели рейд по пресечению фактов нарушений правил дорожной безопасности предприятиями, обеспечивающими перевозки пассажиров на коммерческой основе.В ходе мероприятия правоохранители проверили 8 автобусов и 4 автомобиля служб такси.Выявлен ряд нарушений Правил дорожного движения, в частности управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр; управление транспортным средством без обязательного страхования; управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.В трех случаях вынесены представления на прекращение противоправных действий. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.