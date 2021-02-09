Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря

Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов). Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная