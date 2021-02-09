Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря
<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2021-wink-v-2020-godu-stal-bolshe-chem-videoservisom.html" target="_blank">Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом</a> - Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря
[url=https://33live.ru/novosti/09-02-2021-wink-v-2020-godu-stal-bolshe-chem-videoservisom.html]Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом[/url] - Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря