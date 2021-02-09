Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от российской вакцины. По его мнению, глава страны совсем не заботится о своих гражданах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от российской вакцины. По его мнению, глава страны совсем не заботится о своих гражданах.Политик пришел в возмущение от слов Владимира Зеленского о препарате "Спутник V". Председатель ЛДПР назвал высказывания украинского лидера глупостью. "Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину", – подчеркнул Владимир Жириновский.По словам депутата, все лекарства являются экспериментами и никогда не помогают на сто процентов. "Люди умирают все равно – есть препараты или нет препаратов", – выразил мнение Жириновский.Позицию президента Украины ранее член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор заявил, что Зеленский ни в чем не разбирается, кроме юмора, и поинтересовался, как президент поступит, когда "Спутник V" одобрит Евросоюз.Российская вакцина стала первым в мире официально зарегистрированным препаратом от COVID-19. Его эффективность признали эксперты со всего мира. ВОЗ внесла "Спутник V" в перечень лучших лекарств от коронавируса.отказался закупать российскую вакцину из-за того, что якобы не нашел подтверждений ее результативности. Президент отметил, что не собирается ставить эксперименты на своих гражданах.Глава страны рассчитывает получить западный препарат. Однако пока Европа не спешит делиться вакциной: Украина не входит в список приоритетных государств, которые должны в скором времени получить лекарство.