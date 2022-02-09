Вместе с родителями малыш отправился в Санкт-Петербург, а по возвращении в Москву их ожидало ещё одно увлекательное приключение - тренировка на авиатренажёре.

Врио губернатора Александр Авдеев исполнил мечту Тараса Шевченко о полёте на борту SuperJet100. Четырёхлетний мальчик загадал путешествие на самолёте в рамках акции «Ёлка желаний».«Тараса приветствовал экипаж самолёта Капитан даже разрешил мальчику посидеть в кабине пилота, изучить рычаги управления и приборную панель. Вместе с родителями малыш отправился в Санкт-Петербург, а по возвращении в Москву их ожидало ещё одно увлекательное приключение - тренировка на авиатренажёре», - рассказал глава региона в соцсетях.Он предположил, что, возможно, это станет отправной точкой в будущей карьере великого пилота Тараса Шевченко.Напомним, лайнеру авиакомпании «Россия» с бортовым номером RA-89125 недавно имя «Суздаль».