Дорогой добра. Представители владимирского сообщества любителей внедорожников провели...

Дорогой добра. Представители владимирского сообщества любителей внедорожников провели благотворительный пробег по Собинскому району. Каким по счёту стал благотворительный рейс? И как встречают взрослых "тимуровцев"? Об этом - в специальном репортаже Марии Платанюк.Добро на полном приводе. Сообщество любителей внедорожников выходит в очередной рейс. Десятки килограммов продуктовой помощи распределяют по багажникам. Команды "По коням!" на своей "Ниве" ждёт и семья Павловских. Готов к выезду и трехлетний Дима.Алексей Павловский, участник сообщества любителей полноприводных автомобилей "4 WD Владимир":- Часто берём. Он любит кататься. Продукты, в основном, первой необходимости. Масло, макароны, крупы."Рыцари» на "железных скакунах" выдвигаются в Собинский район. На маршруте сразу несколько деревень. В колонне среди джипов и армейская "буханка" братьев Задворновых.- Ребята, какая первая деревня у нас?Александр Задворнов рассказывает: УАЗов в семье 6. Но этот первый и, пожалуй, любимый. Машина 91-го года служила когда-то для перекачки топлива.Александр Задворнов, участник сообщества любителей полноприводных автомобилей "4 WD "Владимир":- Я её переварил всю. Она была вся гнилая. Интернет появился. Колёса поменяли. Сейчас вот средненькие стоят."Ты едешь быстро, а я везде". Это о каждой "лошадке" на дистанции. Желающих помочь - десятки.Александр Задворнов, участник сообщества любителей полноприводных автомобилей "4 WD "Владимир":- Хорошо знать, что человеку помог. Помогаем не за деньги, ни за чего. Просто люди такие.Сетевое сообщество давно вышло в "оффлайн". В холода ребята вытаскивают кареты скорой и автобусы из владимирских сугробов, проводят благотворительные акции. Эта - уже вторая. По словам основателя клуба Яна Грызунова, всё началось с запроса на уборку снега в отдалённой деревне. По целине они тогда "пробили" путь к дому одинокой пенсионерки.Ян Грызунов, основатель сообщества любителей полноприводных автомобилей "4 WD Владимир»:- Реально активных человек 200. Тех, кто реально готов выехать в любое время дня и ночи. Готов сорваться и поехать кого-то спасать. Есть желание, есть возможность, почему нет. Сила людей и машин объединились. Мы можем доехать туда, куда не могут доехать моноприводные автомобили.Заявки ребята отрабатывают по очереди. В списке - малоимущие, многодетные, пожилые люди. Первая точка на карте - Лучинское. Дом Зоины Сергеевны и Владимира Александровича.Зоина Гордеева, жительница деревни Лучинское:- Большое спасибо! Мы вот болеем, два старика. Нам по 80 с лишним лет...Кишлеево. Здесь в здании бывшего колхозного детсада живёт Раиса Самсонова. Мать десятерых детей. Семья бежала из Абхазии. В 93-ем.- Вот решили помочь Вам от нашего клуба внедорожников. Здесь бытовая химия, здесь продукты. Всё, до свидания...Далее - дом Лидии Ивановны Соломоновой. Помощь от джиперов принимает внук Сергей.Сергей Константинов, внук Лидии Ивановны Соломоновой:- Не ожидали, что приедете. Спасибо за помощь большое! Сейчас ей 87 лет. Не ходит. Не видит. Требует постоянного ухода.А по этому адресу - многодетная семья Горбунковых. Анна воспитывает пятерых. Старшему 13, младшей всего 3. Дети тут же разбирают коробки с продуктами, сладостями, одеждой.Анна Горбункова, многодетная мать:- Для нас это в первый раз такое. Прежде такого не было. Раньше всё сами.Ирина Павловская, участница сообщества любителей полноприводных автомобилей "4 WD Владимир":- Даже сейчас вот взять семью с детьми. У них даже глаза счастливые. Смотришь и радуешься.Для Галины Волковой, жительницы Кишлеева, "десант" разгружает сухие дрова. Тут же распиливает. В помощь - запас продуктов. В аварийном обесточенном бараке со старой печкой Галина Тимофеевна обитает вместе с сыном.Галина Волкова, жительница села Кишлеево:- А без них как - без добрых дел-то. Без них-то невозможно. Света у меня нету. Живу с фонариком...Километраж не важен. Ни топлива, ни времени не считают. И всегда приходят на помощь друг другу. Потому как даже вездеходы иногда вязнут.А это Подвязье. Здесь совсем недавно джиперы откапывали домик Татьяны Солововой. В прошлом преподаватель МГУ, успешный фермер, ныне живёт одна на краю деревни. Татьяне Александровне привезли продукты, дрова, помогли по хозяйству.Метров - около 18. Но и этой "крыше над головой" пенсионерка рада. Отстроилась после пожара. В огне погибли и большой дом, и кролиководческое хозяйство. 3 года Татьяне Александровне пришлось жить в Николо-Волосовской обители.Сейчас подводит зрение. И внимание ребят для неё бесценно.Татьяна Соловова, жительница деревни Подвязье:- Это просто чудо. Я же везде одна хожу. Сейчас вот снег. Автобусы все отменили. Не доедешь никуда.По словам участников клуба внедорожников, в глубинку они едут они по велению сердца. О добрых делах предпочитают молчать. И даже эта съёмка состоялась после долгих "переговоров" в соцсетях.Мария Платанюк, корреспондент:- Рейсы доброты "на полном приводе" обязательно продолжатся. Во Владимирской области ещё так много адресов, по которым ждут помощи.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"