Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+, прогноз – стабильный. Агентство положительно оценило ведущие ..

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+, прогноз – стабильный.Агентство положительно оценило ведущие позиции ВТБ Капитал в качестве оператора на рынке РЕПО, организатора размещений на рынках долгового и акционерного капитала, лидера среди консультантов по сделкам слияний и поглощений. Отсутствие концентрации доходов компании на крупнейших клиентах, высокий уровень диверсификации вложений и достаточности собственных средств также стали позитивными факторами, которые способствовали подтверждению рейтинга ВТБ Капитал на уровне ruAA+. Умеренно положительное влияние на рейтинг оказали показатели текущей и «стрессовой» ликвидности. Кроме того, в блоке оценки бизнес-рисков «Эксперт РА» отметил высокий уровень организации, регламентации и практики управления рисками.Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал:«Принимая решение о присвоении рейтинга, агентство «Эксперт РА» оценивает компанию по множеству показателей, определяющих финансовую надежность и устойчивость, включая как операционную деятельность, так и управление рисками и общую стратегию развития. Поддержание рейтинга на столь высоком уровне – это амбициозная задача, и мы рады, что ежедневная работа команды ВТБ Капитал позволяет нам удерживать высокие позиции в рейтинге и быть надежным партнером для наших клиентов».