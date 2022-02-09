В Муромском историко-художественном музее на ещё одной выставке заработала современная система для...

В Муромском историко-художественном музее на ещё одной выставке заработала современная система для смартфонов - "Артефакт".Мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности поможет узнать подробности о предметах экспозиции "Муромская старина. Город и горожане". Сделать это просто - сначала нужно установить приложение "Артефакт" на смартфон, в списке музеев выбрать Муромский - на выбор будет представлено две экспозиции. Можно сделать проще - навести камеру смартфона на QR-код - и перед вами появится полное описание предметов выставки. Есть возможность "рассмотреть" экспонаты, не посещая музей - нужно выбрать понравившийся предмет и провести по круглым курсорам - внизу появится вся информация.Уже сейчас сотрудники музея работают над созданием мультимедиа-гида на платформе "Артефакт" в Художественной галерее. Система заработает в ближайшее время.