Приём заявок открыт до 28 февраля.

Администрация Ленинского района Владимира приглашает горожан принять участие в традиционном конкурсе масленичных кукол. В 2022 году его назвали «Самобытная Масленица-2022».Он посвящён году культурного наследия народов страны. Соответственно и кукла должна отождествлять национальные традиции одного из них.Победителей определят в трёх номинациях:- творческие работы малых форм - не менее 20 сантиметров;- больших форм» - от полутора метров;- работа образовательного учреждения.Награждение состоится 6 марта. Все конкурсные куклы будут выставлены в сквере у здания областного суда на улице Разина, где пройдут традиционные масленичные гуляния.Прием заявок открыт до 28 февраля по адресу: Никитская - 4«А», кабинет №29 или по электронной почте .Справки по телефону: 32-46-82.