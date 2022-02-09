Приём заявок открыт до 28 февраля.
Администрация Ленинского района Владимира приглашает горожан принять участие в традиционном конкурсе масленичных кукол. В 2022 году его назвали «Самобытная Масленица-2022».
Он посвящён году культурного наследия народов страны. Соответственно и кукла должна отождествлять национальные традиции одного из них.
Победителей определят в трёх номинациях:
- творческие работы малых форм - не менее 20 сантиметров;
- больших форм» - от полутора метров;
- работа образовательного учреждения.
Награждение состоится 6 марта. Все конкурсные куклы будут выставлены в сквере у здания областного суда на улице Разина, где пройдут традиционные масленичные гуляния.
Прием заявок открыт до 28 февраля по адресу: Никитская - 4«А», кабинет №29 или по электронной почте .
Справки по телефону: 32-46-82.