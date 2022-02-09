Жалуются на некачественную уборку снега, работу дворников и состояние новой детской площадки. Жители нескольких домов на проспекте Строителей недовольны своей управкомпанией. Каша под

Жалуются на некачественную уборку снега, работу дворников и состояние новой детской площадки. Жители нескольких домов на проспекте Строителей недовольны своей управкомпанией. Каша под ногами и колёсами, высокие сугробы и детская площадка с изъянами. Жители нескольких домов на проспекте Строителей недовольны работой управкомпании. По словам людей, с придомовой территории, снег убирают спустя рукава. Местный житель: Вот,