В 14:33 8 февраля на трассе М-7 «Волга» у деревни Пекша Петушинского района загорелась...

В 14:33 8 февраля на трассе М-7 «Волга» у деревни Пекша Петушинского района загорелась легковушка.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия наблюдалось горение автомобиля по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/