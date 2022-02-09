Областные власти в ближайшие годы намерены построить 3 межмуниципальных приюта для животных в регионе. Во сколько обойдётся первый из запланированных приютов и где именно их возведут.

Областные власти в ближайшие годы намерены построить 3 межмуниципальных приюта для животных в регионе. Во сколько обойдётся первый из запланированных приютов и где именно их возведут. Госприют для безнадзорных животных появится в нашей области только в 2023 году. Об этом сообщил заместитель директора департамента ветеринарии. Ранее его планировали открыть в 2022-ом, но быстро у чиновников,