В этом году на возведение дороги выделили 600 млн рублей.

Во Владимире продолжается строительство . В основание будущей дороги установлено уже 1400 свай из 2600. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Подрядчики переносят инженерные сети, ведутся работы по погружению свай. Технология предусматривает бурение на глубину от 11 до 20,5 метров, куда погружается арматурный каркас, заполняемый бетоном.В охранной зоне ЛЭП продолжается укрепление грунта, а также переустройство коммуникаций.Проектом предусмотрено возведение пяти подпорных стен из монолитного железобетона, который предотвратит сползание грунта и обвал насыпи. Одна выполнена на 60%, вторая – на 50%. Для обеспечения долговечности конструкций используется более прочный, морозостойкий и водонепроницаемый бетон.«Продолжается возведение моста через Рпень. Бурение происходит в русле реки: для защиты от воды и обрушения грунта место ограждается шпунтом Ларсена. Сейчас строители работают на правом берегу реки: идёт устройство железобетонных колонн, которые в последующем объединят в шесть монолитных опорных блоков», - добавили в пресс-службе администрации Владимирской области.Кроме этого, на первом автомагистрали строители приступили к устройству земляного полотна: от улицы Мира в районе Пенсионного фонда уже началась укладка слоёв дорожной одежды.Новая дорога будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира. Сдать объект планируется в 2023 году.