Как отладить механизм закупки и выдачи лекарств, предназначенных для льготников региона? В чём...
<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2022-ob-obespechenii-lgotnikov-vladimirskoj-oblasti-lekarstvami-vestyam-rasskazal-artem-osipov-io-direktora-departamenta-zdravooxraneniya-.html" target="_blank">Об обеспечении льготников Владимирской области лекарствами Вестям рассказал Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения </a> - Как отладить механизм закупки и выдачи лекарств, предназначенных для льготников региона? В чём...
[url=https://33live.ru/novosti/09-02-2022-ob-obespechenii-lgotnikov-vladimirskoj-oblasti-lekarstvami-vestyam-rasskazal-artem-osipov-io-direktora-departamenta-zdravooxraneniya-.html]Об обеспечении льготников Владимирской области лекарствами Вестям рассказал Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения [/url] - Как отладить механизм закупки и выдачи лекарств, предназначенных для льготников региона? В чём...