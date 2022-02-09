Как отладить механизм закупки и выдачи лекарств, предназначенных для льготников региона? В чём...

Как отладить механизм закупки и выдачи лекарств, предназначенных для льготников региона? В чём причины сбоев? Как работает система сейчас? Об этом "Вестям" рассказал Артём Осипов, исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области.