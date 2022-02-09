По собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение...

В ходе проведения комплекса мероприятий оперативниками собственной безопасности УВД по СВАО выявлены факты противоправной деятельности сотрудника.Предварительно установлено, что в 2021 году сотрудник ОМВД России по Алексеевскому району получил от гражданина и передал денежные средства должностным лицам, осуществляющим проверку коммерческой организации для принятия незаконного процессуального решения.По собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение.При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.Сотрудниками полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправной деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве