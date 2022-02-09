Первый областной приют для бездомных животных построят во Владимире. Власти региона уже...

Первый областной приют для бездомных животных построят во Владимире. Власти региона уже договорились с мэрией по поводу участка на улице Мещерской, в так называемой "Яме".Подходящих вариантов, которые отвечали бы всем требованиям, в окрестностях Владимира оказалось немного. Первоначально приют планировали возвести в селе Хотенское Суздальского района, но против высказались местные жители. Предварительная стоимость строительства - в пределах 70 миллионов рублей. Объект сдадут в 2023-м. За прошлый год в департамент ветеринарии поступило около 1300 жалоб на стаи бродячих собак. Службы по отлову стерилизовали, чипировали и снова выпустили на улицы больше двух тысяч бездомных животных. Занимаются этим, в основном, предприниматели из других субъектов.Александр Григорьев, замдиректора департамента ветеринарии Владимирской области:- К сожалению, на территории Владимирской области инфраструктура по обращению с животными развита достаточно слабо. И не каждый предприниматель соглашается на проведение этих работ. Владимирские предприниматели пока еще не участвуют в этих торгах.