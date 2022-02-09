Молодой человек в течение нескольких месяцев оплачивал свои покупки деньгами, находившимися на банковском счете его родственника.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о пропаже денег с его банковского счета. Сам заявитель не мог предположить, при каких обстоятельствах произошло списание, так как в течение нескольких месяцев не проверял наличие денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 22-летнего родственника потерпевшего.В содеянном злоумышленник признался, пояснив, что некоторое время назад гостил у своей матери и обнаружил мобильный телефон с доступом к счету через приложение. В течение нескольких месяцев подозреваемый переводил деньги для оплаты своих покупок, потратив в общей сложности 87 000 рублей.Впоследствии выяснилось, что сим-карта, находящаяся в телефоне и имеющая привязку к банковскому счету, принадлежит его дяде.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).