В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемого 33 свертка с наркотическим средством – героином...

«Оперуполномоченные ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – героина.В полицию поступила информация, что 20-летний гражданин, проживающий в столице, может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Юрловском проезде. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 33 свертка с неизвестным веществом. Также при осмотре места происшествия в подъездах домов обнаружены и изъяты еще несколько свертков, которые успел разложить злоумышленник.Согласно проведенному исследованию части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой около 70 граммов.Установлено, что наркотик злоумышленник намеревался сбыть в виде закладок.Следствием ОМВД России по району Отрадное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29