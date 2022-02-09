Злоумышленник, завладев денежными средствами и имуществом потерпевшего, выбежал из дома и скрылся...

«Сотрудники ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник ночью, повредив окно, проник в частный дом на улице Текстильщиков г. Троицка. Заявитель проснулся от шума, вышел из своей комнаты и увидел незнакомца, который успел похитить из шкатулки денежные средства. В ходе завязавшейся драки мужчина нанес хозяину жилища несколько ударов предметом, похожим на нож, и, угрожая расправой, потребовал еще денег. Завладев в общей сложности более 50 тысячами рублями и другим имуществом, нападавший выбежал из дома и скрылся.Потерпевший с колото-резаными ранами и ссадинами нарядом скорой помощи был госпитализирован в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили домой.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину на территории г. Троицка. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель. Похищенным злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы на срок до 12 лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57