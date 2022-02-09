Теперь наследницу Владимира Высоцкого зовут Наама Теплицки. Женщина давно живет в Америке вместе со своей большой семьей, носит парик и признается, что муж приходится ей дальним родственником.

Теперь наследницу Владимира Высоцкого зовут Наама Теплицки. Женщина давно живет в Америке вместе со своей большой семьей, носит парик и признается, что муж приходится ей дальним родственником.Знаменитый советский поэт Владимир Высоцкий оставил после себя не только огромное творческое наследие, но и немаленькое потомство. В браке со второй супругой у Владимира Семеновича родились двое сыновей, которые стали не только многодетными отцами, но и дедушками. Сегодня наследников легенды советской музыки едва возможно сосчитать. Чаще всего общественность интересует судьба Натальи Высоцкой – дочери старшего сына поэта. В свое время о ее интересной жизни ходило немало слухов.Наталья появилась на свет в семье Аркадия Высоцкого в 1981 году, когда ее знаменитого деда уже не было в живых. После развода родителей девочка перебралась в Америку вместе с мамой и братом, где и живет до сих пор. Наталья выросла очень похожей на бабушку, успела обзавестись собственной семьей и внушительным потомством. К своим 40 годам женщина стала матерью уже семь раз. Но этот факт – далеко не самый интересный в ее биографии.В 18 лет дочь Аркадия Высоцкого попала в серьезную аварию, которая буквально перевернула ее сознание. Наталья и до того активно искала себя, а после капнула в вопрос смысла жизни и предназначения еще глубже. Девушка нащупывала ответы в различных идеологиях и религиях. Ближе всего ей оказался иудаизм, к тому же, с еврейской культурой она была знакома с малых лет благодаря прадеду по отцовской линии.Со временем религия стала полноценной частью жизни Натальи. Наследница Высоцкого перебралась в Питтсбург, где была хорошая община, сменила имя и обзавелась семьей. Теперь ее зовут Наама Теплицки. В 2010 году внучка Владимира Семеновича вышла замуж за мужчину по имени Шломо Теплицки. Избранник наследницы Высоцкого является приверженцем движения Хабад, поэтому она, как и любая другая замужняя женщина, обязана носить парик.За 12 лет брака супруги стали родителями уже семь раз и пока не планируют останавливаться. Младший наследник пары появился на свет в 2020 году, несколько месяцев назад ему исполнился один год. Самое интересное, что супруги – дальние родственники по линии Высоцких. Наама и Шломо выяснили это несколько лет назад, заинтересовавшись генеалогией и проведя несколько ДНК-тестов. Сейчас семья живет в Америке, но не исключает, что когда-нибудь может перебраться в Россию.