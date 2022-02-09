С 01 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон 148-ФЗ). Согласно ..

С 01 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон 148-ФЗ).Согласно новому документу в кадастр недвижимости ЕГРН в качестве дополнительных сведений вносятся:- сведения о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания;- сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.При этом выписка об общедоступных сведениях ЕГРН будет содержать, в том числе, сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.Для внесения в ЕГРН соответствующих сведений органы государственной власти и местного самоуправления в срок до 1 июля 2022 года обязаны направить в Росреестр в форме электронных документов или электронных образов документов принятые ими до 1 февраля 2022 года решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.Закон разработан с целью информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания. Это обезопасит покупателей от приобретения аварийного жилья и позволит в оперативном порядке всем заинтересованным лицам получить более полную информацию об объекте недвижимости.