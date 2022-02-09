С 10 февраля подорожает и проезд в общественном транспорте.

Во Владимире с 1 марта единый проездной билет до 2100 рублей. Такое решение приняли владимирские перевозчики.Определением стоимости документа занимаются именно транспортные компании, а не департамент цен и тарифов Владимирской области. Предыдущая цена, 1500 рублей, считается предприятиями экономически не выгодной.Напомним, что с 10 февраля максимальная цена на билет в общественном транспорте при наличном расчёте до 28 рублей. При оплате по банковской карте дорога обойдётся в 26 рублей на автобусе и 24 рубля на троллейбусе.