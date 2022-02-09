Сейчас страдаем от снега, а скоро кто-то пожалуется на воду. Она может отрезать от “большой земли” сразу несколько деревень и посёлков. Аномально снежная зима может закончится большой

Сейчас страдаем от снега, а скоро кто-то пожалуется на воду. Она может отрезать от “большой земли” сразу несколько деревень и посёлков. Аномально снежная зима может закончится большой водой. В МЧС прошло совещание по предстоящему паводку. Высота снежного покрова во Владимирской области превышает норму в полтора-два раза и составляет от 48 до 66 см. Подтопленными могут