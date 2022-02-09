Сейчас страдаем от снега, а скоро кто-то пожалуется на воду. Она может отрезать от “большой земли” сразу несколько деревень и посёлков. Аномально снежная зима может закончится большой
<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2022-s-zhitelej-naselyonnyx-punktov-kotorye-mogut-postradat-ot-pavodka-vozmut-raspisku.html" target="_blank">С жителей населённых пунктов, которые могут пострадать от паводка, возьмут расписку</a> - Сейчас страдаем от снега, а скоро кто-то пожалуется на воду. Она может отрезать от “большой земли” сразу несколько деревень и посёлков. Аномально снежная зима может закончится большой
[url=https://33live.ru/novosti/09-02-2022-s-zhitelej-naselyonnyx-punktov-kotorye-mogut-postradat-ot-pavodka-vozmut-raspisku.html]С жителей населённых пунктов, которые могут пострадать от паводка, возьмут расписку[/url] - Сейчас страдаем от снега, а скоро кто-то пожалуется на воду. Она может отрезать от “большой земли” сразу несколько деревень и посёлков. Аномально снежная зима может закончится большой