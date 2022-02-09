На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1653 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
414 - во Владимире,
20 - в Муромском районе,
341 - в Ковровском районе,
152 - в Петушинском районе,
183 - в Кольчугинском районе,
68 - в Александровском районе,
98 - в Юрьев-Польском районе,
43 - в Гусь-Хрустальном районе,
15 - в Собинском районе,
181 - в Киржачском районе,
10 - в Камешковском районе,
16 - в Гороховецком районе,
63 - в Вязниковском районе,
49 - в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 102 893 случая заболевания.