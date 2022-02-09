На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1653 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:414 - во Владимире,20 - в Муромском районе,341 - в Ковровском районе,152 - в Петушинском районе,183 - в Кольчугинском районе,68 - в Александровском районе,98 - в Юрьев-Польском районе,43 - в Гусь-Хрустальном районе,15 - в Собинском районе,181 - в Киржачском районе,10 - в Камешковском районе,16 - в Гороховецком районе,63 - в Вязниковском районе,49 - в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 102 893 случая заболевания.