Программа Мой район продолжит развиваться в 2022 году. В ее рамках в Северном административном округе Москвы планируется осуществить четыре крупных проекта, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Программа "Мой район" продолжит развиваться в 2022 году. В ее рамках в Северном административном округе Москвы планируется осуществить четыре крупных проекта, в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.В Левобережном районе благоустроят набережную канала имени Москвы и прилегающие территории общей площадью 13,7 га. Будет создана комфортная зона отдыха у воды, притягательная для родителей с детьми и всех, кто любит проводить время на природе, отметил Собянин.Поклонникам здорового образа жизни тоже будет чем заняться. Рядом с набережной появятся площадки для воркаута, пляжного волейбола.В Молжаниновском районе в порядок приведут Синявинский сквер. Там появятся спортивные площадки, места для пикников, зоны отдыха с шезлонгами.Также благоустройство ждет спортивный городок "Бригантина" на Коптевском бульваре. Крытый комплекс и площадки для спортивных игр пользуются популярностью у местных жителей.Комплекс обновят. Спортивные площадки приведут в порядок, обустроят скалодром и площадку для занятий йогой.Другой крупный проект будет реализован в Тимирязевском районе. Там благоустроят сквер вдоль улицы Академика Лисицына с прилегающими территориями.Местные жители получат комфортную пешеходную зону для прогулок и отдыха. Благодаря энергосберегающим фонарям и камерам видеонаблюдения комфортно и безопасно можно будет гулять даже в темное время суток.Собянин сообщил, что программа на 2022 год включает и благоустройство 20 школьных территорий. Планируется обновить детские, игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами."Реализация проектов благоустройства позволит расширить качественное общественное пространство на севере Москвы и создать местным жителям дополнительные возможности для прогулок, отдыха и занятий спортом", – написал мэр.Ранее Собянин , что в городе приступят к реализации адресных проектов благоустройства в рамках программы "Мой район". Новые проекты обсудят с местными жителями и депутатами.