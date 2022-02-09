SpaceX из-за магнитной бури потеряла 40 из 49 спутников Starlink.

Около 40 из 49 новейших микроспутников Starlink компании SpaceX, которые были запущены 3 февраля 2022 года, сошли с орбиты из-за сильной магнитной бури, сообщает компания на своем сайте.Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли, — говорится в сообщении.В SpaceX допускают утрату 40 из 49 космических аппаратов. Ракета-носитель Falcon 9 вывела 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту в четверг, 3 февраля. Причиной потери спутников в компании называют геомагнитную бурю, случившуюся 4 февраля.Как отметили в SpaceX данное природное явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах. При этом риск столкновения с другими спутниками нулевой, так как из-за особенностей своей конструкции Starlink разрушаются при входе в атмосферу, заверили в компании.