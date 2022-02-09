Спасатели региона начали подготовку к весеннему половодью. Задачи обсудили на заседании комиссии по...

Спасатели региона начали подготовку к весеннему половодью. Задачи обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.Сейчас средняя высота снежного покрова во Владимирской области - от 48 до 66 сантиметров. Это в полтора - два раза превышает норму. По словам специалистов, превышен и так называемый "уровень воды" в снеге. Задача - обеспечить безаварийный пропуск паводка. При развитии наихудшего сценария в зоны возможного подтопления могут попасть 23 населенных пункта - свыше полутора тысяч домов. Полностью "большая вода" может отрезать больше 30 деревень. На реках запланирована распиловка льда (Вязниковский район), чернение (Кольчугинский район), расчистка русел (Вязниковский район). Особое внимание - низководным и наплавным мостам. Обстановку будут контролировать с использованием гидропостов, беспилотников и вертолёта Ми-8.