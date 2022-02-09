В 2022-2023 годах в Москве введут в эксплуатацию четыре ледовых дворца. В их строительстве активно участвуют инвесторы, сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В 2022-2023 годах в Москве введут в эксплуатацию четыре ледовых дворца. В их строительстве активно участвуют инвесторы, сообщил глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.Возведение спортивных объектов – одно из главных направлений развития социальной инфраструктуры в Москве, отметил Бочкарев. "Сегодня за счет внебюджетных средств в городе строится четыре ледовых дворца, ввод которых запланирован на 2022–2023 годы", – сказал он.В "Лужниках" появится ледовый дворец "Кристалл". В районе Тропарево-Никулино возведут спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко". Еще несколько таких объектов построят за счет средств Адресной инвестиционной программы, уточнил Бочкарев.В ближайшие два года за счет городского бюджета построят более 200 объектов социальной инфраструктуры. Это больницы, поликлиники, школы, детские сады, культурные и спортивные учреждения.Всего в Москве до 2024 года построят 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специальных спортивных объектов и бассейн.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте. Устаревший комплекс снесут, на его месте возведут современную арену.За последние 10 лет в Москве более 140 спортивных объектов. В городе возводятся как крупные знаковые объекты для профессиональных занятий, так и районные центры, которые могут посещать все желающие.