Напомним, что в сборную России попал уроженец Владимирской области Иван Якимушкин.

Тренер легендарного владимирского спортсмена, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Алексея Прокуророва Владимир Малашенков дал свой прогноз на зимние Олимпийские игры в Пекине.По его мнению, российские лыжники должны завоевать не менее 10 медалей: 2-3 золотые, 2-3 серебряные, а также 1-3 бронзовые. Напомним, что в сборную России попал уроженец Владимирской области Иван Якимушкин.«У него хорошие шансы в случае, если его заявят на ближайшую гонку на 15 км. Наши лыжники также поборются за золотые медали в спринтерской и основной эстафетах», - Малашенков.