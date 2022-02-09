Владимир Малашенков считает, что российские лыжники завоюют около 10 медалей. Тренер легендарного...

Владимир Малашенков считает, что российские лыжники завоюют около 10 медалей.Тренер легендарного владимирского спортсмена, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, победителя этапов Кубка мира, заслуженного мастера спорта СССР Алексея Прокуророва дал свой прогноз на зимние Олимпийские игры в Пекине. По мнению Владимира Малашенкова, российские лыжники должны завоевать, по крайней мере, 10 медалей. Неплохой результат, считает заслуженный тренер, может показать и наш земляк Иван Якимушкин.Видеообращение Владимира Малашенкова опубликовано в официальной группе департамента по физкультуре и спорту администрации Владимирской области. Прогноз тренера Алексея Прокуророва, который он сделал во время прямого эфира в Центре управления регионом, таков: две-три золотые медали, две-три серебряные, и одна или три бронзовые. Все это касается лыжных гонок.Неплохие шансы, по мнению Малашанкова, у уроженца Мурома Ивана Якимушкина. В случае, если его заявят на ближайшую гонку на 15 км, у спортсмена будет шанс войти в тройку лидеров. Наши лыжники также поборются за золотые медали в спринтерской и основной эстафетах.Среди женщин Владимир Малашенков особенно выделил Наталью Непряеву, которая уже завоевала серебряную медаль в скиатлоне. По его мнению, спортсменка должна получить еще одну медаль. Особенно много шансов на хорошие результаты у нашей женской сборной в эстафете.Владимир Лаврентьевич Малашенков - заслуженный тренер России, исполнительный директор некоммерческого фонда имени Алексея Прокуророва.Некоммерческий фонд поддержки лыжного спорта имени Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва был создан в 2008 году. Прежде всего он занимается тем, что привлекает денежные средства для развития лыжных гонок, для подготовки и проведения лыжного марафона, который в этом году проходить с 26 по 28 февраля. Некоторую часть денег фонд выделяет на поддержку спортсменов и учащихся владимирской школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону. Организация также участвует в проведении «Лыжни России».Фото: https://ru.freepik.com/