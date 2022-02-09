На виновных завели более 50 административных дел.

Прокуратура Владимирской области выявила в 10 муниципалитетах нарушения при обращении с коммунальными отходами. Подъезды к контейнерным площадкам не расчищены от снега, ёмкости не оборудованы ограждениями.Чиновникам и руководителям организаций внесено 35 представлений. На виновных лиц возбуждены 23 административных дела.«В ходе проверки установлено, что с 10 по 16 января ООО «Биотехнологии» из-за ненадлежащего состояния дорог не вывозило мусор с территории Новоалександровского поселения. Главе района внесено представление. Ковровская горпрокуратура внесла 20 представлений управляющим компаниям, которые не оборудовали баки твёрдым покрытием. На руководителей завели 29 дел», - поделились подробностями в надзорном ведомстве.Региональным оператором нарушалась периодичность вывоза ТКО. Так, в Гусь-Хрустальном районе компания «Эко-Транс» работала раз в неделю, а не раз в три дня. Организации также внесено представление.В прокуратуре отмечают, что следят за устранением нарушений и намерены продолжить проводить контрольные мероприятия.