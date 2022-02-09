В городе Карабаново Александровского района дом 1850 года постройки еще с 2016 года признан...

В городе Карабаново Александровского района дом 1850 года постройки еще с 2016 года признан аварийным. В 4-этажном доме 100 квартир. Жильцов пообещали расселить до 1 января 2021 года, впоследствии дом подлежал сносу.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в марте 2021 года постановлением администрации города Карабаново в отсутствие заключения эксперта специализированной организации срок расселения граждан необоснованно перенесли на 31 декабря 2023 года. На данный правовой акт городским прокурором принесен протест. По результатам его рассмотрения указанное постановление отменено.Осенью 2021 года в здании проживало 14 семей. С целью недопущения нарушений прав жителей дома на благоприятные условия проживания городским прокурором направлено исковое заявление в суд о возложении обязанности на муниципалитет принять меры по переселению этих граждан.В ходе рассмотрения дела в суде у 10 семей этого дома администрацией жилые помещения выкуплены, в отношении 2 семей исковые требования судом удовлетворены. По требованиям жителей еще двух комнат судебное рассмотрение продолжается.Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле городского прокурора.Фото: https://pixabay.com/ru/