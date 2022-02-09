США поддержали идею обсуждения с Россией мер по повышению прозрачности военных учений.

США поддержали идею обсуждения с Россией мер по повышению прозрачности военных учений.Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на открытии Возобновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности заявила, что Госдепарламент приветствует обсуждение с Россией возможностей повышения прозрачности военных учений, а также снижения связанных с ними рисков.По словам американского дипломата, Вашингтон уже рассказал, как можно улучшить принятый 10 лет назадВенский документо мерах укрепления доверия и безопасности. США рассчитывают на продолжение этого процесса, отметила Шерман, добавив, что ОБСЕ является лучшей площадкой для решения таких вопросов.Стоит отметить, что несколько лет назад зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая на Первом комитете Генассамблеи ООН, заявил, что предложения Запада по модернизации Венского документа лишены смысла. То есть у РФ негативное отношение к такой идее.Ранее ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что, несмотря на сложные отношения с Россией, США зависимы от этой страны – РФ стала одним из лидеров поставщиков топлива в Америку. Это произошло из-за санкций, объяснил эксперт. Подробнее об этом ранее "Дни.ру"